Lazio-Bologna, Strakosha nel post partita: “La porta inviolata non dipende da me. Avevo perso fiducia, ora sto meglio”

Nel post partita di Lazio–Bologna, il portiere biancoceleste Strakosha è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Dobbiamo fare i complimenti a tutti, stiamo lavorando bene sul piano difensivo. Non dipende solo da me ma da tutta la squadra. Abbiamo avuto delle difficoltà, adesso abbiamo ritrovato un po’ di serenità e dobbiamo continuare così per arrivare fino in fondo al campionato. Avevamo bisogno di tempo per capire cosa chiedeva il mister, adesso stiamo automaticizzando i movimenti. Spesso siamo stati blandi in alcune occasioni ora invece vedo la squadra più sul pezzo e dobbiamo andare avanti così con convinzione. Più si gioca e più si acquisisce tranquillità, avevo perso un po’ di ritmo e di fiducia adesso invece mi sento meglio. Con il Porto troveremo uno stadio caldo con una squadra fortissima, ma noi dobbiamo dare il massimo senza pensare alle conseguenze e poi vediamo cosa succederà. Non dobbiamo avere paura perché l’Europa League è una bellissima competizione. Stiamo cercando di essere più alti e andare a pressare gli avversari. Ora con la sintonia dei difensori c’è anche maggior tranquillità da parte mia nel palleggio. Oggi arrivavamo anche dalla sfida in Coppa Italia, c’era un po’ di stanchezza e all’inizio del secondo tempo un po’ si è visto ma poi siamo stati bravi a soffrire ed a segnare. Gioco a calcio da quando sono bambino, ed ogni volta che scendo in campo voglio vincere e fare il massimo. Bisogna ricordarsi che non si gioca da soli ma c’è sempre un avversario. Noi daremo il massimo sempre e comunque perché ci piace la competizione europea”.

