Lazio-Bologna, Zaccagni nel post partita: “Sono soddisfatto. Sarri a fine gara mi ha detto…”

Nel post partita di Lazio–Bologna, Mattia Zaccagni è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Per me è una soddisfazione immensa, dopo una partita che non siamo riusciti a dare il meglio di noi. Anche a Milano non abbiamo avuto l’atteggiamento sbagliato nei primi minuti, dopo il primo gol è arrivato un risultato che non voleva nessuno. Era importante rialzarsi e giovedì c’è una partita importante. Dobbiamo cercare di divertirci con il pallone, come ci chiede il Mister. Questa trasferta sarà una prova difficile e dovremo applicarci al massimo per fare risultato. Il Bologna è una squadra che difende molto bassa, abbiamo avuto la fortuna del rigore che Ciro ha trasformato. Siamo stati bravi a chiudere la partita nel secondo tempo. Anche il Mister dopo la partita mi ha detto: “Finalmente hai attaccato e fatto due gol!”. Siamo contenti e oggi non volevamo prendere gol: è giusto così. Siamo stati bravi tutti”.

