Lazio, contro il Bologna per proseguire la rincorsa all’Europa e continuare la striscia positiva all’Olimpico con i rossoblù

L’obiettivo della Lazio è ripartire subito. Dopo il pesante k.o. in casa del Milan nei Quarti di finale di Coppa Italia, i biancocelesti non hanno tempo per guardarsi alle spalle, visto il calendario fitto di impegni tra campionato e Play-Off di Europa League. La squadra di Sarri, questo pomeriggio, sarà impegnata in casa contro il Bologna, nella prima gara che apre la 25° giornata di Serie A. La squadra del grande ex, Siniša Mihajlović, arriva all’Olimpico reduce da quattro gare senza vittoria, con un pareggio, proprio nell’ultimo turno contro l’Empoli (0-0), e tre sconfitte contro Cagliari, Napoli e Verona. L’ultimo successo del Bologna risale al 22 dicembre dell’anno scorso, con il netto 0-3 in casa del Sassuolo nell’ultima del girone d’andata.

Quest’oggi sarà la prima gara casalinga della Lazio con il pubblico che torna al 50% della capienza. L’ultima all’Olimpico, nello 0-0 contro l’Atalanta, era consentito un massimo di 5 mila spettatori. Una piccola speranza in più verso un ritorno, graduale, alla normalità. Ci saranno sicuramente più spettatori rispetto all’ultimo Lazio-Bologna di campionato, visto che nella passata stagione gli stadi, purtroppo, erano chiusi al pubblico, ma non totalmente, con circa 500 spettatori che hanno assistito alla partita in base alle norme anti Covid-19. Non si potranno però raggiungere, viste le restrizioni, i circa 40 mila spettatori di Lazio-Bologna della stagione 2019/2020, partita che ha visto i biancocelesti portarsi al primo posto in classifica sopra Inter e Juventus, ma anche l’ultima in casa prima dell’inizio della Pandemia. Anche in quell’occasione si giocò di sabato alle 15:00 e la Lazio vinse per 2-0 grazie a Luis Alberto e Correa. Dopo due stagioni gli obiettivi sono diversi, ma comunque la squadra di Sarri non ha nessuna intenzione di scendere dal treno per l’Europa.

Oltre al riscatto dopo l’eliminazione in Coppa Italia, contro il Bologna la Lazio avrà l’obiettivo anche di proseguire la striscia di risultati utili consecutivi con i rossoblù, in campionato, allo Stadio Olimpico. La striscia attiva parla di otto risultati utili consecutivi: dal 6-0 del maggio 2013 con protagonista assoluto Miroslav Klose, autore di cinque reti, al 2-1 della passata stagione firmato Luis Alberto e Ciro Immobile, la Lazio ha portato a casa 5 vittorie e 3 pareggi contro il Bologna. L’ultima sconfitta casalinga in Serie A con la squadra emiliana risale all’11 marzo 2012 (1-3).

Obiettivo tre punti quindi per la Lazio: c’è da riscattare Milano, continuare la lotta per un posto in Europa e centrare il nono risultato utile consecutivo contro il Bologna tra le mura amiche.

