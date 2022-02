PAGELLE – Il pomeriggio che Zaccagni sognava, Immobile più forte del dolore. Lacrime per Lazzari

Strakosha 6,5 – Primo tempo da spettatore non pagante con un solo brivido su un pressing dei rossoblu sventato in fallo laterale. Nella ripresa è attento in uscita bassa su Arnautovic e su un tiro dal limite di Barrow.

Lazzari 7 – Appena ha campo libero davanti a sè accelera creando scompiglio sulla corsia destra. Con l’ennesimo scatto serve a Zaccagni il pallone del 3-0, pochi minuti dopo si accascia al suolo per un fastidio muscolare alla coscia uscendo in lacrime dal campo.

Luiz Felipe 6,5 – Cancella Arnautovic dal campo per tutta la partita, l’austriaco ha una sola occasione dove interviene Strakosha. Attento negli interventi per evitare il giallo che avrebbe fatto scattare la squalifica.

Patric 6,5 – Fischi ingenerosi alla sua uscita dal campo nonostante l’ennesima prova positiva. Si alterna col compagno di reparto su Arnautovic, bene nelle letture su Orsolini che tenta di svariare su tutto il fronte difensivo.

Dal 77′ Radu SV

Marusic 6,5 – Giornata tranquilla per il montenegrino che spesso si concede qualche licenza offensiva, unico errore ad inizio ripresa quando gli sfugge Kasius ma ci pensa Strakosha a risolvere.

Milinkovic 7 – Non fa più notizia vederlo dominare il centrocampo con tutto il suo fisico e la sua classe. Sfiora il raddoppio con una rasoiata dal limite nel primo tempo.

Dall’83’ Basic SV

Lucas Leiva 6,5 – Alza il muro centralmente facendo capire al Bologna che è meglio cercare fortuna altrove anche se tanto va a sradicare palloni pure sull’esterno. Si è ripreso la Lazio nel modo migliore che conosce.

Dal 66′ Cataldi 6 – La gara è in archivio e il centrocampista amministra il pallone per addormentare i ritmi.

Luis Alberto 7 – La squadra gira e lo spagnolo si diverte. Gioca praticamente a tutto campo alla ricerca del pallone e dello spazio per innescare i compagni, perfetta la verticalizzazione per il 2-0 di Zaccagni.

Pedro 6,5 – Sta ritrovando la forma migliore dopo il problema muscolare, i compagni lo cercando con insistenza e lo spagnolo prova a rendersi pericoloso senza riuscire però a impensierire Skorupski.

Dal 66′ Felipe Anderson 6 – Entra bene in partita con un tentativo respinto dal portiere rossoblù in angolo, costretto a fare il terzino dopo l’infortunio di Lazzari.

Immobile 7,5 – Non è una contusione alla caviglia a poterlo fermare. Glaciale dal dischetto per sbloccare la gara, prova con insistenza a trovare la doppietta ma non è fortunato.

Zaccagni 8 – La giornata che aspettava e meritava, si prende la ribalta con una prestazione perfetta. Si procura il rigore del vantaggio e realizza una doppietta che stende il Bologna.

Dal 77′ Raul Moro SV

All. Sarri 7 – La Lazio si diverte e fa divertire il pubblico allo stadio. Un 3-0 che non ammette repliche con un immenso Immobile e uno straordinario Zaccagni, prosegue l’inviolabilità in campionato. Unica nota negativa le squalifiche di Leiva e Luis Alberto ma soprattutto lo stop di Lazzari.

