Primavera 2, Lazio-Salernitana: si cerca il quinto successo consecutivo

Alle 14.30 la Lazio Primavera ospita al Fersini la Salernitana: una buona opportunità per mantenere il primo posto in classifica, cercando di tenere lontano il Cesena che insegue a una sola lunghezza di distanza. La gara odierna è inoltre una ghiotta occasione per trovare la quinta vittoria consecutiva in campionato: in questa stagione i biancocelesti non sono infatti mai riusciti a raggiungere questo traguardo. Dopo il roboante successo dello scorso sabato, ottenuto sul campo del Crotone per 0-7, gli uomini di Calori proveranno a dare continuità nel gioco e a livello di prestazione contro la Salernitana, una delle due squadre che è riuscita a battere i biancocelesti in questo campionato: all’andata terminò 2-0 in favore dei granata.

CRESCITA BIANCOCELESTE

Floriani si riprende la fascia destra, dopo le ultime convocazioni in prima squadra, con il ritorno al centro della difesa di Santovito. E’ ormai il 4-2-3-1 il vestito che Calori ha cucito per i suoi, nel tentativo di trovare la terza vittoria consecutiva dalla fine della sosta. Da quel momento, i biancocelesti hanno battuto Perugia prima e Crotone poi, realizzando undici gol in due partite, mantenendo in entrambe le gare la porta inviolata. Un percorso tracciato, in vista di un finale di stagione che vede il Cesena come reale antagonista per il primo posto finale.

LA SALERNITANA

Come detto, insieme al Benevento, i granata sono l’unica squadra ad aver battuto i biancocelesti in campionato nell’arco di questa stagione. La classifica racconta di una Salernitana al quartultimo posto, con 15 punti in classifica. Reduci da due sconfitte consecutive in campionato, i granata si sono dimostrati, quando impegnati in trasferta, una squadra difficile da affrontare: tre vittorie nelle ultime sei giocate lontano dalle mura amiche, segnale che deve far alzare il livello di attenzione degli uomini di Calori. Un altro dato curioso per i campani, è rappresentato dal numero 0 presente nella casella dei pareggi: i granata sin qui hanno totalizzato 5 vittorie e 9 sconfitte, senza mai terminare una gara in parità.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani, Adeagbo, Santovito, De Santis; Ferro, Bertini; Shehu, Adjaoudi, Mancino; Crespi.

