Verso Udinese-Lazio, Cioffi: “Ripartiamo pensando al futuro”

L’Udinese esce sconfitta malamente dalla trasferta di Verona per 4-0. Un risultato amaro che il tecnico bianconero ha commentato ai microfoni di Udinese Tv, proiettandosi già sulla prossima sfida di campionato in programma contro la Lazio.

Queste le sue parole:

” Non ho niente da rimproverare ai ragazzi, l’atteggiamento è stato quello giusto. La volontà è stata quella di una squadra che vuole andare a riagguantare il risultato e a larghi tratti abbiamo condotto la partita. Dobbiamo accettare la realtà: abbiamo subito 4 goal e in settimana andremo a lavorare sugli aspetti che hanno portato a questi goal. Siamo professionisti è giusto essere abbattuti, da domani si deve ripartire pensando al futuro. La strada da mantenere è questa, come ha dimostrato l’atteggiamento.

Il Verona ha segnato 4 goal con 5 tiri nello specchio, noi nessuno con 21 tiri. Il calcio è questo, va accettato. La consapevolezza di una squadra che lotta e sta bene ci deve essere ma è chiaro che se si prendono 4 goal qualche difficoltà c’è e quindi bisogna lavorare su quello che perfetto non è”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: