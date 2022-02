Verso Udinese-Lazio, Deulofeu: “Dobbiamo continuare sulla nostra strada”

L’Udinese esce sconfitta brutalmente dalla trasferta di Verona, con il risultato di 4-0. Un risultato amaro per Cioffi e i suoi uomini, commentato dall’attaccante Deulofeu ai microfoni di Udinese Tv. Il giocatore, si è poi proiettato sulla prossima sfida di campionato in programma domenica alle ore 20:45 contro la Lazio.

Queste le sue parole:

“Arrivavamo dalla vittoria contro il Torino e l’atteggiamento dal primo minuto doveva essere diverso. Subire un goal subito può succedere a tutti e, a mio avviso, abbiamo reagito bene. Io personalmente mi sentivo bene in campo e sentivo che la squadra poteva creare. Dobbiamo riconoscere che abbiamo sbagliato tanto in attacco ma abbiamo anche creato tanto. Mi fa rabbia il non aver segnato, però bisogna guardare avanti. L’importante è apprendere che l’atteggiamento in una partita di Serie A non può essere quello del primo minuto perché poi le partite si evolvono. Oggi mi sentivo veramente bene. Sono un po’ triste perché non ho segnato ma sono tranquillo perché stiamo creato occasioni. Perdere una partita è una delusione però dobbiamo continuare per la nostra strada”.

