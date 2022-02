Capienza stadi, il sottosegretario Costa: “Dal 1° marzo stadi al 75%”

Entro il mese di marzo, riaprire gli spalti fino al 100% di capienza. E’ questo l’obiettivo del Governo e a ribadirlo quest’oggi, nel corso di una intervista rilasciata a ‘GR Parlamento‘, il sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa.Ecco le sue dichiarazioni.

“Comprendo la richiesta di Gravina, il calcio ha patito molto in questi anni di pandemia. Riavere gli stadi pieni significa avere fiducia e un sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al 75% poi da lì a breve si potrà arrivare al 100%. Nazionale? Non mi sento di escludere la possibilità di avere il 100% della capienza per il match Italia-Irlanda del Nord”. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

