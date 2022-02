La Repubblica | Attacco da urlo, ma in estate difesa da rifare

Con il 3-0 al Bologna si è avuta la conferma che l’attacco della Lazio funziona: solo l’Inter ha segnato di più (55 reti a 52). La difesa è migliorata, tanto che in campionato non subisce gol da 4 partite. Il problema sarà per la prossima stagione, visto che alcuni di loro lasceranno la Lazio: Luiz Felipe è destinato al Siviglia e anche Strakosha andrà all’estero. Andando via a zero la società perderà circa 30 milioni. In scadenza ci sono anche Marusic, Patric e Radu: se il primo rimarrà, sugli altri due non c’è certezza. In più, il contratto di Reina si rinnoverà in automatico solo con la qualificazione europea. Acerbi ha un contratto fino al 2025, ma la sua situazione è in bilico: piace a Juve e Milan, che dovrà sostituire Romagnoli. Nel frattempo, il suo rientro slitta ancora, non ci sarà né col Porto né a Udine. Con tutti questi difensori in uscita, la Lazio lavora sui sostituti: Lotito tornerà alla carica per Casale e c’è una trattativa in corso per Romagnoli, in scadenza col Milan. La richiesta è del calciatore è di 3 milioni netti più bonus, ci sono dei margini affinché l’affare vada in porto.

Lo riporta La Repubblica.

