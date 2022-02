L’Atalanta lamenta errori arbitrali, Parolo: “Alla Lazio ‘esageravamo’ per ogni cosa contro perché ci sentivamo vittime di tanti torti”

Ieri sera nel post partita di Atalanta-Juventus il dg dei nerazzurri Umberto Marino, ai microfoni di DAZN, ha parlato degli episodi arbitrali contro la dea che, a suo avviso, li hanno limitati non solo nello scontro diretto di ieri sera ma anche in altre occasioni passate in questo campionato. A tal proposito ha commentato il tutto Marco Parolo, ieri presente in studio, tornando alla sua esperienza alla Lazio toccando il periodo in cui i biancocelesti lamentavano molti torti subiti. Queste le sue parole: “Il problema è che alla Lazio, quando avevamo visto molte scelte contro, ogni mezza cosa esageravamo. Magari si va ad ingigantire un episodio e ci ragioni a posteriori, perché ti senti vittima di tanti torti. Poi sicuramente stando al regolamento si è agito bene, ma la mia visione da calciatore è questa. Era capitato anche a me di andare oltre“.

