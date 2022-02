Lazio, il weekend degli ex biancocelesti in prestito

E’ stato un fine settimana di ottime giocate per gli ex biancocelesti in prestito. Di seguito gli assist e i gol collezionati dai giocatori.

Durmisi 90′ nella vittoria (1-0) dello Sp. Rotterdam sul Willem II

Escalante 90′ in campo nella vittoria dell’Alaves sul Valencia (2-1)

Jony 51′, vittoria 0-3 del Gijon

Muriqi 90′ due assist (3-2)

Djavan 33’min (vittoria 3-4)

