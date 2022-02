Muriqi, tifosi del Mallorca impazziti per lui

I tifosi del Mallorca già elogiano il giocatore Vedat Muriqi, arrivato da poco in prestito dalla Lazio. Non sono mancati infatti striscioni in suo onore durante il match Mallorca-Atletico Bilbao. Per adesso il risultato è fermo sul 2-0, con assist dell’attaccante del Mallorca sulla rete di Díaz. Il profilo Twitter Opta Jose ha postato che Vedat Muriqi è il primo giocatore del Maiorca ad essere coinvolto in un gol in ciascuno dei suoi primi due della LaLigaENpartite (un gol e un assist) da Boško Janković nel settembre 2006 (due assist). Questo il tweet.

2 – Vedat Muriqi 🇽🇰 is the first Mallorca player to be involved in a goal in each of his first two @LaLigaEN games (one goal and one assist) since Boško Janković 🇷🇸 in September 2006 (two assists). Pirate. pic.twitter.com/skUQ7YSe0o

— OptaJose (@OptaJose) February 14, 2022