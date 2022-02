Nainggolan: “Immobile è un grandissimo attaccante, ma non mi piace. Preferisco Dzeko”

Radja Nainggolan, attualmente in forza all’Anversa, ha parlato al canale Twitch di OCW Sport. Oltre alle consuete domande su Roma e Inter, sue ex squadre, ha speso delle parole anche per Immobile: “E’ un grandissimo attaccante anche se a me non piace. Per mia preferenza prediligo gli attaccanti che fanno giocare bene la squadra come Dzeko, che è il più forte con cui ho giocato. Immobile, però, alla Lazio con Milinkovic-Savic e Luis Alberto è il perfetto completamento e può segnare 30 gol a stagione per altri 3 o 4 anni.”

