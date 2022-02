Serie A, voci di esonero per Colantuono : Pirlo primo nome per sostituirlo

Negli ultimi minuti si vocifera il possibile esonero dell’allenatore della Salernitana Stefano Colantuono. Adesso sembrerebbe che il nome in pole per la panchina della Salernitana sia quello di Andrea Pirlo, tentato dalla prima proposta del direttore sportivo Walter Sabatini. In questo momento Pirlo è ancora sotto contratto con la Juventus, ma il suo ritorno in Serie A al momento è possibile.

Fonte: SosFanta.calciomercato

