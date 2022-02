CdS | Acerbi, slitta il rientro. Luiz Felipe: Liga o Premier

Tra infortuni e mercato: il Leone salterà anche Porto e Udine. Rinnovo complicato per il brasiliano.

Come riportato dal Corriere dello Sport, solo da lunedì prossimo Acerbi tornerà ad allenarsi con la squadra, a meno che non ci siano delle novità nelle prossime ore. Inoltre, tra una settimana il suo agente incontrerà la società biancoceleste per parlare del suo futuro. L’indiscrezione relativa all’interessamento per Alessio Romagnoli fa riflettere: il giocatore del Milan svolge lo stesso ruolo e Acerbi non accetterebbe di lasciare il posto da titolare.

Ancora complicata la situazione per il rinnovo di Luiz Felipe che, qualora lasciasse la Lazio, vorrebbe andare a giocare all’estero.

Invece, per quanto riguarda Lazzari oggi effettuerà una risonanza per chiarire l’entità dello stiramento rimediato nella scorsa gara di campionato.

