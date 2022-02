CdS | Strakosha può ancora riprendersi la Lazio

Titolare a Oporto in Europa League e la società lo chiamerà entro due settimane. Thomas resta aperto al rinnovo, futuro da decidere.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sembrava finita ma il portiere albanese (in scadenza) non ha preso impegni con altri club e aspetta segnali. Sarri e Lotito potrebbero variare la strategia.

La Lazio si prepara per chiamarlo per discutere del suo futuro: entro due settimane lo convocheranno per ascoltare le sue intenzioni e presentare un’offerta di rinnovo del contratto in scadenza. Strakosha ha congelato la propria decisione fino a giugno e, al momento, non ha ricevuto proposte migliori; tuttavia, per rimanere alla Lazio vorrebbe delle garanzie, tra cui quella di un posto da titolare. Ospina o Meret del Napoli potrebbero essere presi in considerazione per il prossimo calciomercato.

Anche se perdere Strakosha significherebbe rinunciare a un giocatore di appena 26 anni, sbocciato a Formello (iscritto per regolamento in quota vivaio e non negli over) e che da dicembre è tornato a fare bene in campo.

