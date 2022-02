Il Tempo | Ballottaggio tra Pedro e Anderson

L’unico dubbio per Oporto è lì davanti. C’è spazio solo per uno tra Pedro e Felipe Anderson.

Come riportato da Il Tempo, per il brasiliano la sfida rappresenta un ritorno al passato. È stata la sua ultima squadra prima di tornare a Roma. Impossibile, però, tenere fuori Pedro, ancor di più rinunciare a un Zaccagni così straripante. Ecco perché il posto nella trasferta in Portogallo se la giocheranno lo spagnolo e il brasiliano. Per il resto, non dovrebbero esserci grossi ballottaggi: la doppia squalifica in campionato di Leiva e Luis Alberto costringe Sarri a schierarli in mezzo al campo al fianco di Milinikovic. In difesa, senza l’infortunato Lazzari, spazio a Hysaj a destra e Marusic a sinistra. Nel mezzo ancora Luiz Felipe e Patric davanti a Strakosha. Intanto, dalle ore 16 saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di ritorno con il Porto. Curve e Distinti a 20 euro, Tevere 35 euro, Tevere Top 50 euro e Tribuna Monte Mario a 70 euro.

