Infortunio Lazzari: i risultati della risonanza

Sabato scorso – durante il match con il Bologna – Manuel Lazzari è stato costretto ad uscire dal campo, al 86’ per un dolore muscolare.

Negli esami approfonditi a cui è stato sottoposto in data odierna, è stata riscontrata una lesione di secondo grado. Il giocatore sarà fuori per il prossimo mese. Al momento, il ritorno è fissato al 20 marzo, in occasione del derby della capitale. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente per permette un recupero veloce, ma in piena sicurezza.

