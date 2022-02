Lazio, Luis Alberto regista di professione

Luis Alberto, il ’10’ della Lazio, può essere considerato uno degli ultimi scampoli del calcio d’epoca . Come riportato da Panenka, con un fisico leggero e una grande tecnica, contribuisce efficacemente per gli obbiettivi della Lazio. In questa stagione ha sette assist e nel 2020 è stato il giocatore che ha segnato più gol nel calcio italiano. Insieme a Ciro Inmobile, forma un duo che ha dato ai tifosi della Lazio il diritto di sperare in qualcosa di grande.

