Porto-Lazio, ulteriori informazioni per i tifosi presenti in Portogallo

Giovedì ci sarà la gara di Europa League tra Porto e Lazio. I tifosi biancocelesti presenti a Porto saranno circa 800 e tramite il sito ufficiale dell’ambasciata italiana di Lisbona, sono uscite ulteriori informazioni. Ecco il comunicato.

In occasione della partita di calcio PORTO-LAZIO prevista per il giorno 17 febbraio 2022 presso lo Estadio Dragão di Porto, l’Ambasciata d’Italia a Lisbona fornisce di seguito alcune informazioni utili:

ASSISTENZA AI CONNAZIONALI

I connazionali che abbiano bisogno di assistenza potranno contattare telefonicamente gli Uffici Consolari al numero +351 21 3515320 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00), e al numero di emergenza +351 91 9523500 (attivo dalle 18.00 alle 22.00) e scrivere alla casella di posta elettronica lisbona.assistenza@esteri.it.

In caso di REALE EMERGENZA e in orario diverso da quello di apertura degli uffici o di reperibilità, è possibile contattare il funzionario di turno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: ROMA – D.G.A.I. Ufficio V – E-mail: dgaiuff5ft@esteri.itTel. +39 06 3691 2666

INGRESSO IN PORTOGALLO

Tutti i passeggeri di età pari o superiore ai 12 anni che fanno ingresso o transitano in Portogallo, devono presentare uno dei seguenti documenti:

Certificato UE di guarigione o equivalente, oppure

Certificato UE di vaccinazione completata da più di 14 giorni o equivalente (sono sufficienti due dosi), oppure

Certificato di test molecolare negativo (NAAT), eseguito non più di 72 ore prima della partenza, oppure Certificato di test antigenico, eseguito non più di 24 ore prima della partenza.

Si evidenzia che dal 7 febbraio 2022 in Portogallo il test antigenico ha una validità massima di 24h e non più 48h. Il test PCR continua a mantenere la validità di 72 ore.

Tutti i passeggeri dovranno inoltre obbligatoriamente compilare il modulo di localizzazione digitale (PLF) del Governo portoghese disponibile al https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

Per l’accesso allo stadio, sarà necessario presentare una delle seguenti certificazioni:

Certificato di vaccinazione con indicazione della dose di richiamo (booster) da più di 14 giorni;

Risultato negativo di test molecolare (72h) o test antigenico (24)h;

Certificato di guarigione.

CONTATTI UTILI NELLA ZONA DI PORTO

Consolato Onorario d’Italia – PORTO

Console Onorario: Paolo Pozzan

Rua da Restauração 409, 4050-506 PORTO

Telefono : +351 226 006 546

e-mail : oporto.onorario@esteri.it

Orario di apertura al pubblico:

LUNEDI, MARTEDI e GIOVEDI: 09,30 – 12,00

Per informazioni telefoniche: Mercoledì 09,00 – 11,00

Emergenza: 112

Polizia: +351 22 209 2000

Guardia Nazionale Repubblicana: +351 223 399 600

Ospedali

Hospital Saõ João +351 225512100

Hospital Santo António: +351 222 077 500

Hospital Santa Maria +351 225082000

Hospital CUF Porto +351 22 003 9000 (Ospedale privato)

Vigili del Fuoco

Batalhão Sapadores Bombeiros: +351 225 073 700

Bombeiros Voluntários do Porto: +351 222 038 387

Croce Rossa: +351 226 006 353

REALIZZAZIONE DI TEST COVID-19 E CONTATTI DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE PORTOGHESE IN CASO DI POSITIVITÀ

Per la realizzazione di test Covid-19 in territorio portoghese, si consiglia di consultare il sito dell’Autorità sanitaria portoghese (SNS) https://covid19.min-saude.pt/infoadrpcc/ dove è presente la lista dei laboratori che effettuano il test divisi per Regioni/Città in Portogallo.

Per la lista dei laboratori che realizzano i test nei vari aeroporti portoghesi si prega di consultare il seguente sito https://www.ana.pt/en/corporate/ana/faq.

Qualora il test Covid-19 effettuato risulti positivo, è necessario contattare il Sistema Sanitario Nazionale SNS al numero +351 808 242424 (SNS24), che esaminerà il caso e fornirà le opportune indicazioni.

