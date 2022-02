Reina avventura ai titoli di coda, ma scatta il rinnovo automatico in caso di Europa

Pepe Reina potrebbe salutare la Lazio quest’estate. L’avventura del portiere classe 82 scadrà a Giugno. C’è un opzione però che renderebbe Reina il portiere della Lazio pure per la prossima stagione. Infatti in caso di arrivo in Europa scatta l’obbligo di rinnovo automatico. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la volontà dell’ex Napoli, è quella di concludere a prescindere l’avventura nella Capitale questa estate. Bisognerà solamente capire se da svincolato o se servirà aprire una trattativa con la Lazio.

