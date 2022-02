ANSA | Figc, Terracciano nominato come commissario ad acta per adeguare lo statuto della Lega Serie A

Il consiglio della Figc ha nominato come nuovo commissario ad acta per adeguare lo statuto della Lega Serie A. La Federcalcio ha accolto dunque la proposta del presidente Gabriele Gravina, permettendo al commissario di entrare a pieno della eluse funzioni dal 26 febbraio, con termine del suo incarico il 15 marzo. La Lega avra’ quindi altri nove giorni per adeguare lo statuto autonomamente.

Lo apprende l’agenzia ANSA.

