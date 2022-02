CdS | Lazio, altro incontro per Romagnoli. E spunta l’idea Omeragic

Sembra essere più di una suggestione quella che al momento unisce la Lazio ad Alessio Romagnoli: il giocatore, di nota fede laziale, già da tempo viene acclamato dai tifosi biancocelesti ed ora che la sua storia con il Milan è ai titoli di coda, il popolo capitolino inizia a sperare. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito vuole stringere per il difensore: entro 15 giorni ci sarà un nuovo summit. La Lazio proverà a stringere per evitare intromissioni esterne. Nel frattempo piace Becir Omeragic, svizzero si origine bosniaca, difensore centrale dello Zurigo e della nazionale svizzera: 20 anni, alto 1.87 e valutato 7 milioni. Lotito e Sarri si sono incontrati prima della gara casalinga col Bologna, oltre al nome di Romagnoli c’è da monitorare anche quello di Vecino, pure lui in scadenza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: