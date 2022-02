CdS | Un doppio centrocampo per la Lazio

La Lazio prepara i due impegni della settimana e doppio sarà anche il centrocampo: come riporta infatti il Corriere dello Sport, tra Oporto e Udine il reparto cambierà. Le squalifiche di Leiva e Luis Alberto indirizzeranno le scelte di mister Sarri: i due infatti domani saranno regolarmente in campo dal primo minuto, mettendo a disposizione della squadra esperienza e qualità per una sfida di alto livello. Domenica contro l’Udinese spazio e a Basic e Cataldi.

