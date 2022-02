SERIE A | Roma-Lazio, ecco quando parte la vendita dei tagliandi per il derby

La S.S. Lazio comunica le date della vendita dei tagliandi del prossimo derby di Campionato Roma – Lazio del 20 marzo (data e orario da confermare):

1) FASE DI VENDITA RISERVATA AGLI ABBONATI STAGIONE 2019-2020

Dalle ore 16:00 di lunedì 28 febbraio fino alle ore 24:00 di domenica 6 marzo.

Clicca qui per avere informazioni dettagliate come accedere alla prelazione.

2) FASE DI VENDITA LIBERA



Dalle ore 16:00 di lunedì 7 marzo

SETTORI E PREZZI:



SETTORE

INTERO

UNDER 16 (*) TRIBUNA MONTE MARIO 89 € € 46 TRIBUNA M. MARIO NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA (**) 20 € = TRIBUNA M. MARIO NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO (**) 20 € = DISTINTI NORD EST – dopo aver esautiro il Distinto Nord Ovest 40 € = DISTINTI NORD OVEST – dopo aver esaurito la Curva Nord 40 € = CURVA NORD 40 € =

Al costo dei tagliandi della vendita on line verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %.

(*) Possono acquistare un tagliando Ridotto Under 16 i ragazzi nati dal 1/1/2006.

(**) Il settore Monte Mario Disabili non deambulanti in carrozzella, sarà in vendita dalle ore 12:00 di giovedì presso Call Center 06/89386000 (lun-ven 9:30-18:30) Prezzo complessivo disabile+accompagnatore € 40.

Nel corso dei prossimi giorni, comunicheremo maggiori dettagli della vendita.

sslazio.it

