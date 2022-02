SERIE A | Udinese-Lazio, la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che, da oggi mercoledì 16 febbraio verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Udinese – Lazio di domenica 20 febbraio.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO:

Ricordiamo che per accedere alla Dacia Arena è obbligatorio, come da normativa in vigore, il Super Green Pass, in aggiunta al biglietto e al documento di identità e, all’ingresso, sarà rilevata la temperatura corporea. E’ altrettanto obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2 da indossare SEMPRE anche durante la partita.

Questi i dettagli della vendita:

– gara: Udinese – Lazio

– domenica 20 febbraio ore 20:45

– Stadio Dacia Arena

– Prezzi del Settore Ospiti (capienza 670 posti circa):

– INTERO € 20

– Dove acquistare i tagliandi:

on-line – sito ticketone

punti vendita circuito Ticketone – Cambio nominativo vietato – Fine vendite ore 19:00 di sabato 19 febbraio – DIVERSAMENTE ABILI



Per tutti i regolamenti dello Stadio Dacia Arena di Udine (es. condizioni di acquisto biglietti, codice di comportamento).

