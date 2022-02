TMW | Sensini: “Conceiçao emozionato per la gara con la Lazio. Sarri? Il tecnico giusto”

Conosce bene Conceicao, prossimo avversario della Lazio in Europa League con il Porto, e ha un forte legame con Udine, dove la squadra di Sarri giocherà domenica sera in campionato. Dall’Argentina, l’ex difensore – attuale allenatore – Nestor Sensini seguirà con attenzione la settimana della Lazio, con cui ha giocato due anni a cavallo del Duemila. “Sarri è l’allenatore giusto“, ha detto a TuttoMercatoweb.com, “ma ha ancora bisogno di un po’ di tempo per far capire e apprendere le sue idee. Ovunque è stato ha fatto sempre giocare bene le proprie squadre. Chi passa in Europa League? Dico Lazio, dai su (ride, ndr). Anche se sarà molto difficile, dovrà giocare davvero bene“.

Giovedì il tuo amico Conceicao ritrova la Lazio. Insieme avete vinto tanto a Roma: sarà emozionato il portoghese?

“È stato un giocatore molto importante per la Lazio. Lì siamo riusciti a vincere lo scudetto e molte coppe, poi siamo andati insieme al Parma e anche lì abbiamo avuto una bella avventura. Ho un grande ricordo di Sergio, sicuramente sarà emozionato di giocare conto la Lazio. Se un giorno allenerà i biancocelesti? Sarebbe bello, sicuramente in Italia lo vedremo lavorare“.

Con il Porto Conceicao ha fatto un grande lavoro:

“Sono contento di quello che sta facendo. Negli ultimi anni con lui in panchina il Porto è cresciuto tanto, è una squadra che arriva sempre avanti nelle competizioni europee“.

Domenica invece in campionato c’è Udinese-Lazio:

“L’Udinese domenica ha perso malamente contro il Verona, ma in casa va abbastanza bene. Sarà una bella partita. Sono due città che mi stanno a cuore. A Udine ho cominciato l’esperienza in Italia e ci sono rimasto per 7 anni. Poi sono andato a Roma e in due anni abbiamo vinto tanto“.

Un suo ex compagno proprio alla Lazio, Simone Inzaghi, è in corsa per lo scudetto: può farcela?

“Sempre detto che era destinato ad arrivare lontano. L’attacco dell’Inter è pazzesco, riesce sempre a trovare il gol. Nonostante sia giovane, ha già una discreta esperienza: Simone ha tutto per portare i nerazzurri allo scudetto. Ma il Napoli del mio amico Spalletti e il Milan sono ancora lì, rimarranno in corsa anche loro fino alla fine“.

Sensini, è alla ricerca di un nuovo incarico in panchina?

“Ho finito a dicembre di lavorare in Cile, all’Everton. Sono tornato in Argentina e ora sono in attesa di qualche proposta di lavoro come allenatore. Vedo calcio, giro per i campi, mi informo e cerco di aggiornarmi. Ho voglia di tornare sul campo”. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

