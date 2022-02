CdS | Porto-Lazio, ecco il Dragone: sarà lo stadio degli spareggi

Questa sera alla 21.00 al do Dragão ci sarà il fischio d’inizio della sfida di Europa League Porto-Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i biancocelesti tornano ad Oporto 19 anni dopo la semifinale Uefa; lo stadio all’epoca era il das Antes, demolito poi pochi mesi dopo in concomitanza con l’inaugurazione del “Do Dragao”, costruito nelle vicinanze in previsione dell’Europeo 2004. Una gara delicata e dalle mille emozioni quella di stasera, in cui l’attuale allenatore del Porto Sergio Conceição ritroverà 800 laziali che assisteranno alla partita, con affetto nei confronti del “Meo amigo”. Il Dragone simboleggia la resistenza della città, non a caso il Portogallo lo ha scelto come sede per dare l’assalto in due partite al Mondiale in Qatar, al posto di Lisbona.

