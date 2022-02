Da dicembre nessuno come Zaccagni in Serie A: il dato

Mattia Zaccagni partita per partita si sta prendendo sempre di più la Lazio. Lo dimostra il gol di questa sera contro il Porto, tra l’altro primo gol per lui in una coppa europea, per di più di tacco.

OptaPaolo su twitter ha sottolineato quanto l’Arciere sia diventato importante per la squadra: da inizio dicembre, infatti, Zaccagni è l’unico centrocampista di Serie A ad partecipato a nove azioni da gol, con 5 gol e 4 assist.

9 – Dall’inizio di dicembre, nessun centrocampista di Serie A ha partecipato a più gol di Mattia Zaccagni in tutte le competizioni (nove – cinque reti e quattro assist). Impronta.#PortoLazio #EuropaLeague — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) February 17, 2022

