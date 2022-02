L’agente di Zaccagni Fausto Pari: “Avevamo accordo col Napoli già da mesi, poi è arrivata la Lazio e siamo contenti”

Il momento che sta vivendo Mattia Zaccagni alla Lazio questo momento è uno dei migliori da quando è arrivato a Roma e anche lui stesso se ne è reso conto stando alle sue parole ieri sera in conferenza. Quello che a tutti gli effetti è stato l’acquisto biancoceleste degli ultimi minuto nella sessione estiva di calciomercato, pur essendo lo stesso Zaccagni un obiettivo già da tempo, si sta rivelando una pedina preziosissima per lo scacchiere di Sarri. Il suo agente ha però svelato un retroscena di mercato molto particolare. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss: “Per Zaccagni col Napoli avevamo trovato l’accordo già a gennaio 2021, ma non so tra i partenopei e il Verona. Poi è arrivata la Lazio e siamo contenti. Spero che per il ragazzo in futuro ci possano essere chances anche da parte della Nazionale di Roberto Mancini. Dispiace non vederlo a Napoli”.

