Porto-Lazio, ecco l’esordio in biancoceleste per Cabral

La sconfitta di Porto ha segnato un avvenimento importante per il nuovo acquisto della Lazio Jovane Cabral: è infatti stato il suo esordio a circa 10 minuti dalla fine. Per lui pochi palloni toccati, date le poche occasioni dei biancocelesti, ma qualche buon tocco in fase di gestione. Subentrato a Pedro, la posizione presa è quella di punta centrale e non di ala come è stato provato da Sarri.

