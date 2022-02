Porto-Lazio, l’ex Bastos tifoso speciale – FOTO

Bastos non dimentica la Lazio. L’ex difensore biancoceleste, attualmente in forza al Rostov, sta seguendo il match di Europa League da casa, come mostrato da una sua storia su Instagram in cui riprende il gol del vantaggio di Zaccagni.

