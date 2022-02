Porto-Lazio, Parolo: “Con il Porto la Lazio deve essere perfetta”

Marco Parolo, opinionista di DAZN, ha commentato l’imminente partita tra la sua ex squadra e il Porto: “Il Porto è una squadra di alto profilo europeo, come si è visto dal suo cammino in Champions. La Lazio deve essere perfetta, serviranno pressione e sacrificio, ma dovrà anche stare attenta alle ripartenze.”

