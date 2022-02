Porto-Lazio, Pedro: “Non era facile, abbiamo giocato bene. Davanti ai nostri tifosi possiamo rimontare il risultato” | FOTO

Esce sconfitta la Lazio dal Play-Off d’andata di Europa League. In Portogallo vince il Porto 2-1. Per analizzare il match terminato da pochi minuti, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto l’esterno offensivo biancoceleste Pedro. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo avuto tanto la palla creando occasioni da gol, ma dopo loro hanno trovato il gol del pareggio e per noi è stato difficile. Nel secondo tempo, un’altra volta da cross laterale, abbiamo preso il secondo gol e dopo è stato ancora più difficile. La partita è ancora aperta per la sfida di ritorno.

Non era facile qui, abbiamo giocato bene, con personalità, in uno stadio difficile. Penso che davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio, possiamo fare una bella partita e rimontare questo risultato. Dobbiamo cercare di più la porta, stiamo giocando bene da due mesi, abbiamo capito le idee del mister e dobbiamo essere più concreti sotto porta”.

A seguire, il numero 9 biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio. Ecco le parole di Pedro: “E’ un peccato, abbiamo avuto occasioni ma non le abbiamo sfruttate. Loro sono una buona squadra ma è tutto aperto nel ritorno nel nostro stadio.

Risultato da fiducia, abbiamo fatto le cose bene ma ingiustamente abbiamo perso. Sono aggressivi e giocano bene con la palla, però è tutto aperto e dobbiamo fare una bella partita.

Secondo me stiamo giocando bene, abbiamo capito quello che vuole il mister e dobbiamo essere solo più concreti davanti la porta, ma stiamo lavorando su quello. Secondo me uno stadio molto difficile, ma penso che possiamo fare una buona partita.

Il cambio? Ho visto che Felipe stava meglio di me e si è messo a destra per la velocità, ha fatto bene a fare il cambio il mister, ma a me non cambia nulla giocare al centro o a destra. Presenza del pubblico? Molto importante. Grazie ai tifosi che erano qui, ora è importante che i tifosi vengano allo stadio per fare una bella partita al ritorno.

Dobbiamo riposare veloce che ora c’è una squadra difficile domenica, dobbiamo ottenere una vittoria che sarà molto difficile a Udine”.

