Porto-Lazio, Radu nel pre-partita: “Il Porto lotta per vincere il torneo, è un test decisivo”

A mezz’ora dall’inizio del match di Europa League tra Porto e Lazio, ha parlato Stefan Radu ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la sfida, però speriamo di averlo fatto nel migliore dei modi. Sappiamo di incontrare una squadra che viene dalla Champions, ha eliminato il Milan, e sappiamo che lotta per vincere il trofeo. Torno titolare nel ruolo di terzino sinistro, anche se ultimamente ho giocato centrale con l’assenza di Acerbi: spero di essere in grado di stoppare i giocatori del Porto. Test decisivo? Sì, è molto importante”

