Porto-Lazio, Tare nel pre-partita: “Capisco le perplessità per Immobile che è rimasto solo. Ecco perché abbiamo preso Cabral…”

A pochi minuti dal match tra Porto e Lazio, ha parlato il ds Igli Tare ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole: “Felipe Anderson? Ha giocato da centravanti prima della sosta ed è andato molto bene. Con Sarri abbiamo analizzato la possibilità di prendere un calciatore in più in attacco e abbiamo pensato a uno che potesse fare anche il falso nueve, per questo abbiamo preso Cabral, che allo Sporting giocava da seconda punta o sulle fasce. Capisco le perplessità per Immobile che è rimasto solo, ma abbiamo mandato Muriqi a giocare altrove perché ci serviva un calciatore con caratteristiche differenti per il nostro gioco. Abbiamo analizzato gli alti e bassi dei primi 4-5 mesi e abbiamo sempre detto che serviva tempo; nell’ultimo periodo siamo migliorati, nelle ultime dieci partite siamo terzi per punti fatti in Italia. Sono quattro partite che non prendiamo gol e questo dipende da tutta la squadra che ha capito cosa chiede Sarri. Acerbi? Poteva essere a disposizione già per Udine, ma rientrerà lunedì e giocherà la gara di ritorno contro il Porto. E’ una squadra molto simile al Milan, sappiamo che ci metterà in difficoltà. Dobbiamo uscire bene dalla loro pressione, in quel caso sarà facile per noi andare in profondità e metterli in difficoltà. Oggi è un banco di prova contro una delle squadre più in forma d’Europa, speriamo di fare un buon risultato.”

