Stadio, già da domenica si potrebbe tornare al 75% di capienza

Dopo un lungo periodo di restrizioni ecco che finalmente si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel: secondo La Repubblica la Camera avrebbe approvato il decreto Covid del Consiglio dei Ministri. Inizia quindi un percorso di allentamento delle misure di contenimento che dovrebbe terminare con un ritorno al 100% della capienza negli stadi dopo il 31 marzo, data in cui terminerebbe lo stato di emergenza proclamato ormai due anni fa. Nel concreto, le prime buone notizie potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, appena verrà pubblicato il testo sulla Gazzetta Ufficiale aumenterà il numero di persone a cui sarà consentito l’accesso negli impianti sportivi, che raggiungeranno una capienza del 75% all’aperto e del 60% al chiuso. Questo significa che ci sono buone possibilità di vedere già da domenica gli stadi pieni per più della metà dei posti.

Tra le altre novità dal 10 marzo sarà possibile acquistare pop corn, panini e bibite nei cinema e allo stadio, mentre è stata bocciata la proposta di Fratelli d’Italia di revocare il Green Pass con lo scadere dello stato di emergenza del 31 marzo.

