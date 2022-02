Tennis, Djokovic potrà giocare gli Internazionali di Roma: le parole della Vezzali dopo le polemiche

Sono state sicuramente settimane, le ultime, movimentate per Novak Djokovic dopo l’esclusione dagli Australian Open e le sue successive dichiarazioni in cui si è detto pronto a non partecipare anche agli altri Open nel caso in cui venga richiesto l’obbligo di aver fatto il vaccino anti-covid. ““Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid” ha infatti dichiarato in un’intervista alla BBC.

E come ci si comporterà in vista degli Internazionali di Roma che si disputeranno a maggio? A sciogliere dei dubbi ci ha pensato la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali. Queste le sue parole in occasione della presentazione del suo nuovo libro: “Per quanto riguarda il tennis non è previsto il Green Pass rafforzato, quindi se Djokovic vuole venire a giocare gli Internazionali a Roma, può farlo“.

