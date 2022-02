TuttoSport | Porto-Lazio, Sarri gioca la carta “falso nueve”

Senza Acerbi e Lazzari in difesa, ma soprattutto da ieri anche senza il capitano Ciro Immobile. Il bomber, già in forse per la sfida contro il Bologna di sabato scorso per la botta alla caviglia rimediata a San Siro contro il Milan, ieri ha dovuto rinunciare alla trasferta portoghese a causa di un attacco febbrile. Non dovrebbe trattarsi di Covid, visto che Immobile lo aveva già avuto sotto le festività natalizie, tanto che Sarri spera di recuperarlo subito per la trasferta di Udine di domenica prossima. Al suo posto, toccherà a Felipe Anderson agire da falso nueve tra Pedro e Zaccagni che ruoteranno ai suoi lati come già accaduto due volte in campionato, con altrettante vittorie contro Genoa e Venezia. Poche scelte anche negli altri reparti, con Leiva titolare in regia visto che sarà squalificato contro l’Udinese in campionato, in mezzo tra Luis Alberto e Milinkovic-Savic, In difesa, ancora l’accoppiata Luiz Felipe–Patric in mezzo, con Hysaj e Marusic sugli esterni. In porta, dovrebbe toccare ancora a Strakosha, con Reina che paga la brutta prestazione in Coppa Italia contro il Milan. TuttoSport

