FORMELLO – Scarico in Portogallo per la Lazio, Immobile non ci sarà a Udine

Questa mattina la Lazio, rimasta in Portogallo, ha fatto una seduta di scarico dopo la sfida di ieri sera in Europa League contro il Porto. Assenti, oltre a Lazzari, Acerbi e Immobile, i quali non sono partiti per la trasferta di Oporto, coloro che hanno giocato da titolare ieri sera. Inoltre Immobile, dopo la sua assenza importante di ieri sera, salterà anche la trasferta di Udine. Sarri si ritrova così a dover gestire una situazione lì davanti in cui dovrà scegliere il giusto assetto coprendo, così, il vuoto lasciato dall’attaccante di Torre Annunziata.

