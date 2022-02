Marca| Luiz Felipe accetta l’offerta del Betis: futuro lontano dalla Lazio

Secondo quanto riportato da Marca il difensore della Lazio Luiz Felipe avrebbe scelto il Betis Siviglia come squadra in cui continuare la propria carriera. Il club spagnolo, dunque, avrebbe vinto il derby di mercato con il Siviglia, che sembrava poter essere in vantaggio negli ultimi giorni.

Il Betis seguiva il difensore biancoceleste già dalla scorsa estate, quando non riuscì però ad ingaggiarlo, tanto che puntò sull’acquisto di Pezzella e la promozione di Edgar. A sei mesi dalla scadenza del suo contratto il club si è rifatto sotto ed è riuscito a strappare il si del brasiliano, che ha rifiutato anche club che giocano la Champions.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: