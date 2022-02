Porto, la società saluta Felipe Anderson-FOTO

Non è stata una partita come le altre quella contro il Porto per Felipe Anderson. Il brasiliano un anno dopo è tornato allo stadio all’Estádio do Dragão, questa volta come avversario. Al termine della gara, il Porto ha postato una foto sul suo profilo Twitter con un augurio in vista della prossima gara dell’Olimpico: “Riunioni! Ci vediamo di nuovo a Roma!”. Questo il tweet.

