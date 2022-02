Porto-Lazio, Conceicao saluta i tifosi biancocelesti dopo la partita

Al termine della gara vinta dal Porto contro la Lazio al Dragao l’allenatore dei portoghesi ed ex biancoceleste Sergio Conceicao si è avvicinato al settore ospiti per dare il suo saluto ai suoi ex tifosi, con cui ha vinto e gioito nell’anno dello scudetto e non solo.

