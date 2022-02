UFFICIALE | S.S. Lazio e Mizuno tracciano una nuova era di partnership | FOTO

La S.S. Lazio ha ufficializzato una nuova entusiasmante partnership, scegliendo di affidarsi allo storico brand giapponese Mizuno come fornitore ufficiale per l’abbigliamento tecnico e sportivo a partire dalla stagione 2022/2023. Si tratta di un accordo prestigioso nell’ambito della crescita e dello sviluppo del Club biancoceleste.

In qualità di Official Technical Partner della S.S. Lazio, Mizuno vestirà tutte le squadre della S.S. Lazio: la Prima Squadra, il settore giovanile, la Lazio Women e tutte le società affiliate Lazio Soccer School. Tutto il materiale tecnico verrà distribuito dal sub licenziatario del marchio Mizuno: l’innovativa azienda Future Performance Sports (SG) e realizzato dai partner strategici di lunga data della Mizuno Corporation, Yehpattana-Tayeh e GenNex Apparel.

Dopo una lunga storia nel mondo del calcio, questa esclusiva partnership con la S.S. Lazio contribuirà a modernizzare il posizionamento di Mizuno nel mondo del football internazionale. Poiché uno dei principali obiettivi strategici dell’azienda è quello di continuare sempre a migliorare le prestazioni degli sportivi, Mizuno beneficerà del prezioso feedback della squadra per lo sviluppo futuro dei capi di abbigliamento, in linea con lo spirito giapponese “Kaizen”: la continua spinta al miglioramento.

Mizuno è ben noto per essere un marchio orientato alla performance ed è sempre stato impegnato a far crescere lo sport con uno stile di vita sano e la sua filosofia si allinea perfettamente con quella della S.S. Lazio.

Oltre ad offrire prodotti altamente tecnici al Club e collezioni moderne ed eleganti per i tifosi, Mizuno lavorerà a stretto contatto con la S.S. Lazio per massimizzare il valore promozionale e l’esposizione di questa partnership attraverso i canali off-line e on-line, mentre lo sport del calcio e in particolare la S.S. Lazio, continueranno a guadagnare popolarità sia a livello nazionale che globale.

sslazio.it