Calciomercato, l’ex Guido Guerrieri va in Bulgaria

Guido Guerrieri sta per iniziare una nuova avventura calcistica. Come ha riferito Nicolò Schira su twitter, l’ex portiere di Lazio e Salernitana ha trovato l’accordo con il FC Tsarsko Selo Sofia, club della massimo campionato bulgaro.

Done Deal! Former Salernitana and Lazio goalkeeper Guido #Guerrieri to #TsarskoSeloSofia. #transfers 🇧🇬

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 19, 2022