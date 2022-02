CdS | Lazio, i nuovi gol nel segno di Zaccagni

Mattia Zaccagni sta vivendo un momento magico. Una doppietta al Bologna, il guizzo di Oporto, tagliando sul primo palo per colpire sul cross rasoterra di Luis Alberto. Primo timbro europeo in carriera, terzo nel giro di quattro giorni, quinto da inizio dicembre in 12 presenze totali, compreso campionato. Al conto bisogna aggiungere 4 assist e il totale fa 9 ” partecipazioni” ai gol della Lazio. Negli ultimi due mesi ha fatto meglio soltanto Ciro Immobile ( 8 gol e 2 assist), bloccato dall’influenza e sicuro assente a Udine. Zaccagni pesa e decide quanto Milinkovic. Stesso bottino del serbo nel periodo considerato. Una progressione costante e irresistibile, plasmato da Sarri. Era esploso con Juric, ora sta completando il suo repertorio. Pensa a finalizzare entrando con decisione in area di rigore, cercando profondità senza palla o seguendo l’azione quando si sviluppa sulla fascia opposta e bisogna andare a raccogliere il cross, come è successo sul corner corto al do Dragao che aveva permesso alla Lazio di passare in vantaggio. Era diffidato, è stato squalificato e salterà il ritorno all’Olimpico giovedì prossimo. Domani, però, dovrà sostenere l’attacco biancoceleste al Friuli.

Fonte: Corriere dello Sport

