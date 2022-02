La Repubblica | La sfortuna di Ciro, salta anche Udine

Immobile spera di rientrare con il Porto, ma è dura. Senza di lui dati allarmanti. Mizuno sponsor tecnico.

Dopo aver saltato l’andata contro il Porto, il capitano della Lazio Ciro Immobile non ci sarà domani sera a Udine. Ed è in dubbio anche per giovedì, quando all’Olimpico la Lazio dovrà ribaltare il risultato in Europa League contro l’ex Conceicao. L’ennesimo imprevisto della travagliata stagione di Ciro. Martedì l’ultimo allenamento a Formello, poi lo stop. La società aveva giustificato la sua assenza parlando di influenza, senza fornire più comunicazioni ufficiali: vige la privacy. Si trattasse di Covid, sarebbe addirittura la terza volta per Immobile: a metà novembre 2020 e poi a dicembre 2021 i precedenti. Tifosi in tilt, esasperati da quella che sembra una maledizione per il capitano-goleador. Quest’anno, in campionato, Ciro ha segnato 19 gol su 21 presenze: in totale in stagione 23 reti su 29 gare. Domani, nel test chiave in Friuli, dove si capirà l’effettiva crescita di una squadra sempre in difficoltà dopo l’impegno europeo (una sola vittoria in stagione su sei partite), toccherà di nuovo a Felipe Anderson “falso nueve” tra Zaccagni (squalificato con il Porto) e Pedro: negli ultimi minuti al do Dragao, da centravanti ha agito Cabral, che domani può avere altro spazio. E Romero nelle gerarchie ha scavalcato Raul Moro. Intanto la società biancoceleste ha ufficializzato l’accordo con la Mizuno: lo sponsor tecnico giapponese prenderà il posto della Macron dal 2022-’23 per i prossimi cinque anni.

Fonte: La Repubblica

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: