Napoli, lesione per Anguissa: il comunicato

Tegola in casa Napoli. Si tratta di Frank Anguissa, il centrocampista camerunense ha svolto degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero ancora non si conoscono, ma il calciatore non dovrebbe prendere parte alla sfida di campionato della 27esima giornata di Serie A Tim contro la Lazio. Di seguito il bollettino medico del club partenopeo:

“Frank Anguissa si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.”

