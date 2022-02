SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sull’Udinese

Un vero tour de force quello a cui è costretta la Lazio: sfida in Europa League giovedì, rientro a Formello nella giornata di venerdì, partenza per Udine e, poi, partita domenica alle 20:45. Gli uomini di Sarri vogliono farsi trovare pronti contro un’Udinese che gli aveva dato filo da torcere nella gara d’andata. Inoltre, la Lazio vorrà sicuramente riscattarsi dopo la sconfitta di Porto.

IL PRECEDENTE – Non proprio felice l’ultimo precedente tra le due squadre. L’ultima sfida risale al 2 dicembre 2021ed era finita in pareggio 4-4, con tre espulsioni (Gabarron, Molina e Walace). In quell’occasione segnarono Immobile, Pedro, Milinković-Savić e Acerbi per i biancocelesti; Betuncal (doppietta), Molina e Arslan per i friulani. Al Dacia Arena, la Lazio non vince dal 21 marzo 2021. In quell’occasione, i biancocelesti avevano trionfato con 1-0, grazie al gol di Marušić.