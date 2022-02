Udinese-Lazio, tra assenze e infortuni

Dopo la sconfitta contro il Porto in Europa League, testa alla prossima sfida: la gara contro l’Udinese.

LA SFIDA CONTRO IL PORTO. Una prestazione, quella di giovedì, decisa da alcuni errori individuali: in difesa, Luiz Felipe regala la doppietta a Martinez. Se il difensore brasiliano non ha convinto nella sfida contro il Porto, non possiamo dire lo stesso di Zaccagni: l’attaccante biancoceleste continua a fare bene, convince sempre di più. Si diverte e fa divertire, e il colpo di tacco è solo una delle tante risposte positive della sua stagione a Roma.

Insieme a Pedro, si sta rivelando uno dei migliori acquisti della sessione estiva: ha ampi margini di crescita e, finora, le sue prestazioni sono andate in crescendo. Peserà sicuramente la sua assenza nella gara di ritorno allo Stadio Olimpico.

DOMENICA A UDINE. Domani i biancocelesti scenderanno in campo alle ore 20.45 per sfidare l’Udinese, che sta un affrontando periodo difficile: nella giornata di venerdì è stato deciso di anticipare di un giorno il ritiro pre partita per la squadra di Cioffi. Lo scopo? Compattarsi e trovare la giusta concentrazione in vista di una gara, quella con i biancocelesti, che diventa particolarmente delicata.

La Lazio si presenterà con diverse assenze: Luis Alberto e Leiva out per un turno di squalifica, Lazzari (infortunato) e Immobile alle prese con l’influenza. Sarri avrà da lavorare per trovare la migliore squadra da schierare alla Dacia Arena.

GLI ULTIMI RISULTATI DEI BIANCOCELESTI. Una Lazio “bipolare”, quella vista finora: passiamo da prestazioni importanti come quella a Firenze o a Roma contro il Bologna, a momenti di black out totali (in Coppa Italia contro il Milan).

Tuttavia, come più volte ribadito da mister Sarri, la squadra sta finalmente trovando una sua dimensione e questi cali si presentano con meno frequenza.

Domenica sarà una buona occasione per dare ulteriori risposte su quelli che potrebbero essere gli obiettivi raggiungibili in campionato.

